انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يمنح أحد المشجعين "مليون جنيه" إسترليني بعد هدفه في مرمي مانشستر يونايتد .. لن تتوقع السبب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ربح مشجع من مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية جائزة مالية قدرها مليون جنيه إسترليني بعد تسجيل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في شباك مان يونايتد فى المباراة التي انتهت لصالح الريدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح توم كين، أحد مشجعي كرة القدم من مدينة ساوثهامبتون، خلال المشاركة فى إحدى الألعاب التى تعتمد على توقع نتائج 6 مباريات في جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن يتوقع بشكل صحيح يربح جائزة مالية ضخمة.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية تقريراً مفصلاً عن المشجع توم كين صاحب الحظ الأوفر في الفوز بجائزة مالية قدرها مليون جنيه إسترليني، عقب نجاحه فى توقع نتائج 6 مباريات بشكل صحيح.

وأشارت الصحيفة إلى أبرز المباريات التي توقعها المشجع توم كين وصدق بتوقعاته، والتي أسفرت عن فوز أستون فيلا على ليستر سيتي بنتيجة 2 – 1 وتعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون 1 – 1 ، كما توقع أيضا فوز بورنموث المثير على مضيفه إيفرتون وتحول تأخره بهدفين إلى الفوز 3 – 2 ، ثم توقع صحيح آخر من قبل المشجع توم، عندما فاز المان سيتي على وستهام يونايتد 3 – 1.

وترقب المشجع توم كين نتيجة مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه ليفربول، وكان قد توقع خسارة المان يونايتد بثلاثية نظيفة، ليأتي هدف محمد صلاح الثالث في شباك الشياطين الحمر، بالخبر السار لدى المشجع الذي حصل على مليون جنيه إسترليني بعد توقعاته الصحيحة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح نجح في صناعة هدفين واحراز هدف ليقود ليفربول للفوز على ملعب “أولد ترافورد” معقل المان يونايتد، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.