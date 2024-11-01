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أحمد جودة - القاهرة - يقترب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الأسبق، من الانتقال إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، رغم تواتر أنباء في الفترة الأخيرة عن اقترابه من الانضمام إلى الزمالك المصري، وأن الاختلاف كان على المقابل المادي فقط.

راموس يغلق باب الزمالك ويقترب من بوكا جونيورز

وقال موقع ريليفو الإسباني، إن "هناك محادثات قوية بين خوان رومان ريكيلمي أسطورة الكرة الأرجنتينية ورئيس نادي بوكا جونيورز، مع سيرجيو راموس خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح التقرير، أن فيرناندو جاجو مدرب بوكا جونيورز والصديق المقرب لراموس، يتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه أيضًا، حيث تزاملا في ريال مدريد في الفترة بين 2006 وحتى 2012.



ويتفق راموس حاليًا على راتب يقدر بـ5 ملايين يورو، وهو أقل بكثير مما كان يتقاضاه مع إشبيلية في الموسم الماضي والذي بلغ 11 مليون يورو.

ويستمر راموس دون نادٍ مع انطلاق الموسم في معظم دوريات العالم، بعد رحيله عن نادي إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الماضي.

وقضى راموس موسمًا واحدًا في صفوف نادي طفولته، عقب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وانتقل راموس إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف 2021، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني ولعب موسمين في صفوف النادي الباريسي.

وكان راموس البالغ من العمر 38 عامًا، قد انتقل لصفوف نادي ريال مدريد في صيف 2005 قادمًا من نادي إشبيلية.