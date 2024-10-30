نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانضباط تجتمع لمناقشة تقرير أزمة ثلاثي الزمالك ومطالب في اتحاد الكرة بإغلاق الملف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أكد أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، للإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وتحديد العقوبات وفقا للائحة.

الانضباط تجتمع لمناقشة تقرير أزمة ثلاثي الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أشار في تصريحات للبرنامج، إلى أن بعض أعضاء اتحاد الكرة اقترحوا إغلاق الأزمة، وعدم إصدار عقوبات ضد ثلاثي الزمالك لأن الأزمة انتهت بالعفو عنهم من رئيس دولة الإمارات".

واختتم: "البعض الآخر داخل اتحاد الكرة، يخشى من اتهامات الجبلاية بعدم اتخاذ موقف حاسم في الأزمة ومخالفة اللائحة وتجاهل تقرير المراقب".