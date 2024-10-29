نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يعلق على رحيل تين هاج عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن استيائه بسبب رحيل مواطنه إيريك تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد، والذي أقيل من منصبه صباح الأثنين.

أرني سلوت: تين هاج سيقود نادٍ كبير في المستقبل

وكان قد نشر المان يونايتد بيانًا رسميًا الأحد الماضي، يؤكد فيه إقالة تين هاج من تدريب الفريق، وتعيين فان نيستلروي مديرا فنيا مؤقتًا.

وتحدث أرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون، عن رحيل مواطنه تين هاج، قائلًا "إنه مدرب هولندي، لذا فإن الأمر أصعب بالنسبة لي، بالنسبة لنا كهولنديين، دائمًا ما تكون أفكارك الأولى مع الشخص، نحن جميعًا في هذه الوظيفة، لذا نعلم أنه يمكن أن يحدث ذلك، ولكن إذا حدث ذلك - خاصة وأنني أعرفه قليلًا وأعرف مقدار العمل الذي يبذله فيه - فإن الحصول على هذا الخبر عنه أمر مؤسف".

وأضاف مدرب الريدز "ونحن نعلم أيضًا، وخاصة نحن في هولندا، مدى نجاحه في أياكس وفاز ببطولتين هنا، لذا سنراه في المستقبل القريب مرة أخرى في نادٍ كبير".

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الكاراباو.

