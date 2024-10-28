الرياضة

تفاصيل المران الختامي لـ الأهلي قبل مواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي مساء اليوم على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في بطولة إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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