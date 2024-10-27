موسيالا: الهزيمة أمام برشلونة كانت قاسية علينا

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أحمد جودة - القاهرة - أشار جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، إلى إن الهزيمة التي تعرض لها البافاري أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كانت قاسية على اللاعبين.

موسيالا: مباراة برشلونة كانت قاسية علينا ولكنها جزء من اللعبة

قال موسيالا في تصريحاته عقب مباراة بايرن ميونخ وبوخوم، اليوم الأحد: “مباراة برشلونة لها أثر كبير علينا وكانت قاسية علينا، لكنها جزء من اللعبة”.

وتابع: “نحن نتطلع للأمام الآن، فنحن في بداية الموسم. وكما قلت سابقًا، نريد أن نتقدم خطوة في كل مباراة".

وأضاف: "عندما تأتي المباريات المهمة في النصف الثاني من الموسم، نكون في أفضل مستوى. لذا نتعلم من كل مباراة ونتطلع للأمام”.

وعن الفوز الكاسح على بوخوم، قال موسيالا: “مباراة كانت جيدة، وليست سهلة أيضًا. نحن نعرف كيف كانت الأمور هنا العام الماضي، لم يكن من السهل الفوز هنا”.

وأكمل: “نريد فقط أن نتقدم خطوة في كل مباراة، وتسجيل الأهداف يجعلنا نستمتع، وهذا ما نريده. نريد دائمًا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، والمحافظة على الشباك نظيفة أيضًا أمر مهم. لذا اليوم يمكننا أن نكون سعداء، ونأخذ هذا الإيقاع إلى المباراة القادمة”.

وفاز فريق بايرن ميونخ على نظيره باخوم بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل فريق بايرن ميونخ، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة من 8 جولات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين.