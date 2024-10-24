نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهمة جديدة في انتظار شيكابالا داخل جدران الزمالك بعد أزمة الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الأنباء التي تؤكد أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد قرر تكليف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفارس الأبيض، بتولي مهام مدير الكرة "مؤقتًا" داخل غرفة الملابس قبل مباراة الأهلي بنهائي السوبر المصري.

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نهائي السوبر المصري في الإمارات.

ويعتبر الأهلي مشاركًا في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، فيما تأهل الزمالك للمشاركة في البطولة بدعوة تسمى "الكارت الذهبي".

وحجز الأهلي بطاقة التأهل لنهائي السوبر المحلي وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما فيما تأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.