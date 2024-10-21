نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كواليس تغريم كهربا مليون جنيه وترحيله من الامارات والزمالك يدرس طلب حكام أجانب لنهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 21-10-2024 في السطور التالية:

شد وجذب وسط ثورة واستياء.. القصة الكاملة لأزمة محمود كهربا وخصم مليون جنيه وترحليه للقاهرة (ملف)

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

وقرر المدير الرياضي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي أمس الأحد إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه الزمالك.



ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” ملف خاص لأزمة محمود كهربا يسرد القصة الكاملة.

قرار عاجل من محمد رمضان ضد كهربا وخصم مليون جنيه



الأهلي يُقرر تغريم كهربا مليون جنيه وعودته إلى القاهرة.. ما السبب؟



عاجل من الإمارات.. سبب ترحيل محمود كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من راتبه



محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)

عاجل من الإمارات.. أول رد فعل من مارسيل كولر على ما فعله محمود كهربا



عاجل من الإمارات.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف مصير محمود كهربا في الأهلي بعد أزمة السوبر



عاجل من الإمارات.. كواليس جلسة مسؤولي الأهلي لأول قرار ضد كهربا



عاجل من الإمارات.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف مصير محمود كهربا في الأهلي بعد أزمة السوبر



نجم الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": أزمة السوبر نهاية محمود كهربا مع الأهلي

أحمد سالم: ندرس طلب استقدام حكام أجانب.. وهذا موقف مصابي الزمالك من نهائي السوبر

على ما يبدو أن محمود كهربا لاعب الأهلي، لم يتعلم من الدروس التي خرج بها من الأزمات السابقة التي وقعها بها، فبات اللاعب الموهوب داخل المستطيل الأخضر منغمرًا بشكل دائم كل فترة في أزمة جديدة، وأخرها أزمة السوبر المصري بالإمارات.

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن رغبة النادي في استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، كما كشف موقف المصابين من المشاركة في اللقاء.

أحمد سالم: ندرس طلب استقدام حكام أجانب.. وهذا موقف مصابي الزمالك من نهائي السوبر

وقال أحمد سالم في تصريحات له عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “عايزين الحكام يلعبوا لصالح التحكيم المصري، مش لصالح حد”.

وتابع:" نادي الزمالك يشعر بالقلق من التحكيم المصري دون تقنية الفيديو وأنه لولا وجود تقنية الفيديو، لحدثت كوارث أكبر”.

ثم أوضح سالم: “نحن غير راضين عن تحكيم أمين عمر لمباراة النهائي أمام الأهلي. لقد كان صاحب واقعة غير مقنعة في مباراة المقاولون، حيث القوانين لا تعتمد على الاقتناع الشخصي. كما أن الغندور الذي حكم مباراة الأهلي له واقعة أخرى مثيرة للجدل في مباراة المصري وركلة الجزاء. هل لا يوجد حكام آخرون في مصر؟ نحن بحاجة لجيل جديد من الحكام”.

واستكمل:" الزمالك يدرس طلب استقدام حكام أجانب للمباراة النهائية لماذا نلعب خارج الأرض بتحكيم مصري؟”.

وعن حالة المصابين، اختتم سالم:" الطاقم الطبي يعمل بجهد مع عمر جابر ونبيل عماد “دونجا”، من أجل اللحاق بمباراة نهائي السوبر المصري، ولكن بطولة السوبر المصري ليست بنفس أهمية السوبر الإفريقي".

