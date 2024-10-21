انت الأن تتابع خبر أول رد فعل من كولر تجاه أزمة محمود كهربا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إنتهاء اللقاء، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه الشديد مما فعله اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بعد مباراة سيراميكا كيلوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويذكر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، كان في غاية الاستياء والثورة بعد نهاية اللقاء، ولم يحتفل مع باقي لاعبي الفريق بالفوز والوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة الزمالك، حيث كان ينتظر المشاركة في المباراة ولو لبعض الدقائق في الأوقات الأخيرة، من مجريات اللقاء.

ويذكر أيضا، أنه حدث بعض الشد والجذب داخل غرفة الملابس بعد المباراة، حيث رفض اللاعب الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني، وطالب الجميع بالصمت التام وعدم التحدث معه نهائيًا، خلال الوقت الحالي.

وقد قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

كما قرر المدير الرياضي، الكابتن محمد رمضان، خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية، نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي السوبر المحلي.