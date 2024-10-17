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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات.

كولر يعلن قائمة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل، حيث سيواجه الفائز منهما الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي.

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

محمد الشناوي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ مصطفى مخلوف - ياسر إبراهيم ـ رضا سليم ـ خالد عبد الفتاح - عمر الساعي - مروان عطية - أكرم توفيق ـ سمير محمد ـ يحيى عطية الله ـ محمد عبد الله ـ أشرف داري ـ مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا ـ كريم نيدفيد ـ عمرو السولية ـ يوسف أيمن ـ حسين الشحات ـ كريم الدبيس ـ طاهر محمد طاهر - إمام عاشور ـ رامي ربيعة ـ عمر كمال عبد الواحد ـ محمود كهربا - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

