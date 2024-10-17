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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجمعة مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين (دوري روشن) بعد فترة توقف قاربت الـ13 يوما بسبب روزنامة المباريات الدولية، والتي شهدت خوض المنتخب السعودي لمباراتين أمام اليابان والبحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الشباب يواجه النصر في قمة مباريات الجولة السابعة بالدوري السعودي

وتفتتح مباريات الجولة السابعة بثلاث مباريات تجمع الخليج مع الأهلي، والهلال مع الفيحاء، والشباب مع النصر.

ويعود الهلال لأول مرة هذا الموسم إلى ملعبه "المملكة آرينا" عندما يستضيف الفيحاء مساء الجمعة في مهمة جديدة لمواصلة الانتصارات والإبقاء على العلامة الكاملة، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويأمل الفيحاء في تحقيق نتيجة إيجابية بعد الاستفاقة التي شهدها الفريق في آخر 3 جولات حقق خلالها 5 نقاط هي كل رصيده بعد الخسارة في أول 3 جولات، ليتواجد الفريق في المركز الرابع عشر.

وفي المواجهة الثانية يحل الأهلي ضيفا على الخليج في سعيه نحو إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة في آخر جولتين ليتراجع للمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

فيما يبحث الخليج عن مواصلة انتصاراته والتقدم في الترتيب حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.