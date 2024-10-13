نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد التونسي يعلن غياب نجم المنتخب عن بعثة أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن غياب المهاجم حسام بن علي عن بعثة المنتخب إلى أبيدجان بكوت ديفوار.

الاتحاد التونسي يعلن غياب نجم المنتخب عن بعثة أبيدجان

وأكد الاتحاد - في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن غياب بن علي يأتي نظرا لظروف عائلية طارئة.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي سيواجه منتخب جزر القمر الثلاثاء القادم في أبيدجان ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.