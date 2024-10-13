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أحمد جودة - القاهرة - منح برشلونة الفرصة لمنافسه ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في الدوري البرازيلي، وفقا لتقرير صحفي.

برشلونة يتراجع عن ضم لاعب بالميراس

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن قطبي الليجا يتنافسان على ضم المدافع البرازيلي، فيتور ريس (18 عاما)، نجم بالميراس

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أعرب برشلونة بالفعل عن اهتمامه بضم ريس، في وقت سابق، عن طريق بعض وكلاء اللاعبين.

ومن جانبه، يتمسك بالميراس حاليا باستمرار لاعبه، حتى يخوض معه كأس العالم للأندية 2025 على الأقل، ويرفض الاستماع إلى أي عروض.

ويرتبط ريس بعقد مع ناديه، حتى صيف 2028، لكنه يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن رغم العلاقة المميزة بين برشلونة وبالميراس، إلا أن النادي الكتالوني بات يعتبر صفقة ريس خارج أولوياته، بسبب سعرها المرتفع، وهو ما سيمنح ريال مدريد دفعة قوية في المفاوضات.