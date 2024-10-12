نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المصري والأهلي السعودي في حفل اعتزال خالد مسعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "اليوم السعودية" عن تفاصيل حفل اعتزال نجم منتخب السعودية السابق خالد مسعد، الذي سيشهد مشاركة النادي الأهلي المصري والعديد من النجوم السابقين.

موعد مباراة الأهلي والأهلي السعودي

وقد أعلن نصار الظاهري، رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامى في السعودية، عن موافقة النادي الأهلي المصري على المشاركة في هذا الحدث التكريمي للاعب خالد مسعد، نجم الأهلي السعودي السابق.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة السعودية، عقد اليوم السبت مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحفل، وتم التأكيد على إقامة مباراتين في يوم 12 نوفمبر 2024.

حفل الاعتزال سيشهد مشاركة أربعة فرق، وهي "الأهلي المصري"، "الأهلي السعودي"، "أصدقاء خالد مسعد"، و"جيل نجوم المنتخب السعودي الذين شاركوا في كأس العالم 1994".

سيتم تنظيم المباراة الاستعراضية الأولى بين فريق "أصدقاء خالد مسعد" وفريق "جيل 94"، في يوم 12 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

أما المباراة الثانية، والتي ستكون مواجهة بين "الأهلي السعودي" و"الأهلي المصري"، فستقام في نفس اليوم عند الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

وسيشهد المهرجان مشاركة عدد كبير من أساطير الكرة السعودية، ومن أبرزهم ماجد عبد الله، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محيسن الجمعان، محمد عبد الجواد، محمد نور، محمد الدعيع، فؤاد أنور، طلال جبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبد الله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، صالح الداوود، وصالح النعيمة.