نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوموديكا مدرب رابيد لـ "دوت الخليج الرياضي": على الزمالك السكوت.. حصلنا على بطاقة بوبيندزا الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ماريوس شوموديكا مدرب رابيد بوخارست الروماني، وصول البطاقة الدولية للجابوني آرون بوبيندزا بعد الخلاف المشتعل مع نادي الزمالك في واقعة اللاعب منذ التعاقد معه في الصيف الماضي.

وحصل نادي رابيد بوخارست الروماني على توقيع آرون بوبيندزا في صفقة انتقال حر بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم ينجح في تسجيله بشكل رسمي بسبب شكوى الزمالك المقدمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واستند الزمالك في شكوته على حصوله على توقيع اللاعب قبل أن يوقع مع نادي رابيد بوخارست الروماني، مطالبًا بعدم مشاركته مع فريقه الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والبحث عن حقوق النادي الأبيض.

وقال شوموديكا مدرب رابيد بوخارست الروماني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي ": "الفيفا منح اللاعب إلى رابيد بوخارست وانتهت القصة لصالحنا بشكل رسمي".

وأضاف: " اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة القادمة مع الفريق، ولا أعرف حقيقة البطاقة الدولية المتداولة من الزمالك".

وتابع: " اللاعب جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق، وسنحاول الاستفادة من خدماته في المباريات القادمة، أعرف جيدًا قدرات اللاعب الكبيرة بعد فترة العمل سويًا في السعودية".