نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة مأساوية لـ جورج بالدوك لاعب باناثينايكوس في حمام السباحة بمنزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُثر على جثة جورج بالدوك لاعب باناثينايكوس اليوناني، ميتًا بشكل مأساوي عن عمر 31 عامًا، في حمام السباحة الخاص بمنزله.

العثور على بالدوك في حمام السباحة بمنزله

وفقًا لشبكة “توك سبورت” الإنجليزية فإنه قد تم العثور على مدافع شيفيلد يونايتد السابق ميتًا في حمام السباحة الخاص به في اليونان، أمس الأربعاء.

وانتقل بالدوك إلى اليونان في فترة الانتقالات الصيفية، هذا العام، لتمثيل صفوف باناثينايكوس، قادمًا من شيفيلد يونايتد.

وشارك جورج بالدوك في 4 مباريات مع باناثينايكوس هذا الموسم، وكانت آخر مباراة خاضها ضد أولمبياكوس يوم الأحد الماضي والموافق 6 أكتوبر.

وعلّق الدوري اليوناني على وفاة بالدوك، في بيان رسمي جاء فيه: "تعرب أسرة الدوري الممتاز لكرة القدم بأكملها عن حزنها العميق على الخسارة المفاجئة للاعب باناثينايكوس ومنتخبنا الوطني، جورج بالدوك، وتقدم أعمق تعازيها لعائلته وأحبائه".

يشار إلى إن مسيرة بالدوك قد بدأت مع نادي إم كيه دونز، حيث لعب إلى جانب شقيقه سام، كما مثل أوكسفورد يونايتد وتامورث ونورثامبتون تاون قبل أن ينتقل إلى شيفيلد يونايتد في عام 2017.