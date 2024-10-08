انت الأن تتابع خبر استدعاء "صابر" لمنتخب مصر الأول أمام موريتانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء محمود صابر، لاعب بيراميدز المعار إلى سموحة، للانضمام إلى معسكر المنتخب استعداداً لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

أعلن الجهاز الفني، يوم الثلاثاء، أن صابر سيعوض نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك الذي أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من "إجهاد في العضلة الخلفية".

وقال بيان لاتحاد الكرة المصري إن الجهاز الفني سيحاول تأهيل دونجا ليكون جاهزاً للمباراة الثانية ضد موريتانيا.

ويعد هذا هو الاستدعاء الأول لصابر إلى منتخب مصر الأول بعدما تألق اللاعب سابقاً بقميص المنتخب الأوليمبي.

وتقام مباراة الجولة الرابعة ضد موريتانيا يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر في تمام السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تقام مباراة العودة في موريتانيا يوم 15 من الشهر نفسه، وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تتصدر مصر المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كاب فيردي (3-0) وعلى بوتسوانا (4-0).