الرياضة

ندياي: الزمالك هو الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.. وأعرف شيكابالا وزيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، عن سعادته الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيدي ندياي: أعرف شيكابالا وزيزو

وقال ندياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أعرف عن الزمالك بأنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وأتمنى حصد الألقاب مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أعرف شيكابالا وزيزو من خلال المشاركة في البطولات الأفريقية وأيضا أتابع الدوري المصري".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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