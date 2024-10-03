ندياي: الزمالك هو الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.. وأعرف شيكابالا وزيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، عن سعادته الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. سيدي ندياي: أعرف شيكابالا وزيزو وقال ندياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أعرف عن الزمالك بأنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وأتمنى حصد الألقاب مع القلعة البيضاء". وأضاف: "أعرف شيكابالا وزيزو من خلال المشاركة في البطولات الأفريقية وأيضا أتابع الدوري المصري".