نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يتحدث عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي والأقرب للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن فرص الأهلي في التغلب على العين الإماراتي، عقب خسارة الأخير أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا.

وفي تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس إف إم"، قال شوبير: "بدأ العين بداية غير جيدة في البطولة، حيث تعادل في مباراته الأولى مع السد القطري 1-1، وتعرض للخسارة 4-2 أمام الغرافة."

وأضاف: "رغم أن العين فريق قوي ويضم لاعبين محترفين، وقد تعاقدوا مؤخرًا مع لاعب من فيورنتينا، إلا أنهم خسروا من الغرافة، الذي لم يكن بطل الدوري القطري في الموسم الماضي، لذلك، أرى أن الأهلي قادر على الفوز في المباراة المقبلة بالقاهرة."

وتابع شوبير: "الأهلي لديه مقومات قوية تؤهله لتحقيق الفوز، مثل مستوى اللاعبين، دعم الجماهير، تاريخه، وتركيزه في الملعب."

واختتم شوبير بالتأكيد على ضرورة ثقة الجماهير في الفريق، رغم القلق الذي قد يسيطر بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، مشيرا إلى أن الأمور ستتحسن بإذن الله.