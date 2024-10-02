نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة توقيع محمد رمضان عقوبات على لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، من فرض عقوبات على لاعبي الفريق عقب أحداث مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

حقيقة توقيع محمد رمضان عقوبات على لاعبي الأهلي

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس إف إم"، قال شوبير: "سمعت أخبارا غريبة عن قرارات أصدرها كابتن محمد رمضان، كيف له أن يتخذ قرارات وهو لم يمض على تعيينه يومين؟ هل درس الموقف جيدًا؟"

وأضاف: "يجب أن يكون لدى الناس وعي بما يحدث وأن يحسبوا الأمور بشكل صحيح، الشائعات تتداول عن فرض رمضان غرامة قدرها 800 ألف جنيه على أي لاعب يخترق الحظر الإعلامي، و500 ألف جنيه على من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي."

وختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن "ما يتردد غير منطقي ولا أساس له من الصحة، لأن رمضان لم يلتق بعد مع كولر أو ينظم أموره."