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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي العين الإماراتي، منافس النادي الأهلي في بطولة الإنتركونتيننتال، ضم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري قبل غلق باب القيد بدقائق.

العين يضم نجم منتخب الأرجنتين قبل لقاء الأهلي في الإنتركونتيننتال

وأكد نادي العين الإماراتي أنه تعاقد مع اللاعب جينو إنفانتينو، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، ومنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة تحت 20 سنة.

وكتب النادي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «في إطار الجهود المبذولة من شركة العين لكرة القدم لتدعيم صفوف الزعيم للاستحقاقات القادمة وتلبيةً لمتطلبات الجهاز الفني، نعلن عن التعاقد مع اللاعب جينو إنفانتينو لاعب منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة تحت 20 سنة، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة».

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره العين الإماراتي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، على استاد القاهرة الدولي يوم 29 أكتوبر، في المباراة التي تقام للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما نجح «الأخير» في عبور منافسه أوكلاند سيتي، بالفوز عليه بسداسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد «هزاع بن زايد» بدولة الإمارات، في افتتاح البطولة.

ويواجه المتأهل من مباراة الأهلي والعين، الفائز في ديربي الأمريكيتين، في ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليصطدم المتأهل من تلك المواجهة بريال مدريد «بطل أوروبا»، في المباراة النهائية بدولة قطر.