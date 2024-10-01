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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد نجم هجوم ليل الفرنسي في الفترة المقبلة.

برشلونة يستهدف خطف هدف يوفنتوس

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن هناك أندية في الدوري الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع جوناثان ديفيد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي الأكثر نشاطًا فيما يتعلق بالتعاقد مع جوناثان ديفيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد سجل 91 هدف وصنع 21 هدف آخرين في 194 مباراة خاضها مع ليل الفرنسي في جميع البطولات.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جوناثان ديفيد كان قد انضم إلى ليل الفرنسي قادمًا من جينت البلجيكي مقابل 27 مليون يورو خلال صيف عام 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوناثان ديفيد توج مع ليل بكلا من الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وكأس السوبر الفرنسي 2021.

يذكر أن عقد جوناثان ديفيد البالغ من العمر 24 عامًا مع ليل ينتهي في الصيف المقبل ويبدو أنه لن يجدد عقده على الرغم من الجهود المبذولة من النادي الفرنسي، حيث ارتبط بالانضمام إلى إنتر ميلان ويوفنتوس.