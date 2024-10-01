الرياضة

عاجل.. موقف الزمالك من التجديد لـ جوميز

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن البرتغالي جوزيه جوميز يعرف ظروف الزمالك وهو مصري الطباع والهوية.

موقف الزمالك من التجديد لـ جوميز

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن النادي متمسك بجوزيه جوميز وسيكون هناك حسم للأمر وقت التفاوض، وهناك رغبة في الاستمرار.

وأردف حسام المندوه: هناك مفاوضات مع سامسون ولم يتم حل الأمر ولا توجد مشكلة، ونحاول الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

واختتم حسام المندوه: الكل يتحدث عن مشكلات كرة القدم فقط، لكن هناك أزمات في مختلف اللعبات والملفات، ونسير بخطى ثابتة لحل كل هذه المشكلات.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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