نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الزمالك من التجديد لـ جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن البرتغالي جوزيه جوميز يعرف ظروف الزمالك وهو مصري الطباع والهوية.

موقف الزمالك من التجديد لـ جوميز

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن النادي متمسك بجوزيه جوميز وسيكون هناك حسم للأمر وقت التفاوض، وهناك رغبة في الاستمرار.

وأردف حسام المندوه: هناك مفاوضات مع سامسون ولم يتم حل الأمر ولا توجد مشكلة، ونحاول الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

واختتم حسام المندوه: الكل يتحدث عن مشكلات كرة القدم فقط، لكن هناك أزمات في مختلف اللعبات والملفات، ونسير بخطى ثابتة لحل كل هذه المشكلات.

