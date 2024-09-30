"ركز في الكورة وبلاش تاخد اللقطة".. رسالة نارية من دونجا لإمام عاشور "سبب المشادة"

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف نبيل عماد دونجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس المشادة يينه وبين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في المباراة السوبر الإفريقي.



وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "بعد احتساب ركلة الجزاء كان اللاعبون معترضين، وكان يتكلم معي فقلت له لا تتحدث معي".



وتابع: "فوجئت بأن إمام عاشور وجه لي السباب بأهلي، ووالدي المتوفي".

وأوضح: "هذا كان رد فعلي لأنني لا أحب أن يخطئ أحدًا في حق أهلي، كنا زملاء ملعب ولم يكن بيننا أزمات".



ووجه دونجا رسالة خاصة إلى إمام عاشور قائلا: "لا يليق أن تأتي للمباراة من أجل صناعة لقطة، إلعب كرة وركز في الملعب واكسب".



وأردف: "خلال مباراة كأس مصر حدثت نفس الأمور، حيث كان يركز في الصورة التي سينشرها عقب اللقاء، وأقسم بالله لم أخطئ في حقه بل هو من بدأ، لست مجنونًا".



واختتم دونجا حديثه قائلا: "مباراة السوبر الإفريقي لم تكن مجرد مباراة، بل كانت ردًا لكرامتنا، وقوام فريقنا يستطيع الفوز بجميع البطولات في الموسم الجديد".