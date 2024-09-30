عمر جابر: ركلة جزاء الأهلي نقطة تحول في مباراة السوبر.. واللعب للمنتخب شرف لأي لاعب

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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد عمر جابر، نجم فريق الزمالك، بجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتهم في مباراة السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.



وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هدف ناصر منسي كان في توقيت مهم للغاية وربنا كرمني بصناعة الهدف، والأهم من ذلك بأنه يريد تسجيل هدف بعد مشاركته في اللقاء".



وأضاف: "أحب اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر وأنفذ تعليمات المدير الفني، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".



وتابع: "تفاجئت بقرار الحكم الليبي باحتساب ركلة الجزاء ولكن نجحنا في العودة للمباراة بعد ما تحدثنا جميعا خلال شوطي اللقاء وركلة جزاء الأهلي كانت نقطة تحول لنا في اللقاء".



واختتم عمر جابر حديثه قائلًا: "شرف لأي لاعب اللعب بمنتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن هم من صعدوني لنادي الزمالك خلال فترة تدريبهم للفريق".