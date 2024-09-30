حسين لبيب: نتمني مواجهة ريال مدريد في السعودية.. بطل سوبر أوروبا مع بطل سوبر إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه يرغب في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لفريق ريال مدريد الإسباني، في المملكة العربية السعودية.



وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "نتمني مواجهة ريال مدريد بأننا نشوف بطل سوبر أوروبا مع بطل سوبر إفريقيا".



وتابع: "أتمنى أن يتم هذا اللقاء لأول مرة في المملكة العربية السعودية، لأنها ستكون مباراة تاريخية".



وأضاف: "سنطلب ونحاول أن يكون بالفعل هناك مباراة بين ريال مدريد والزمالك وأن يكون فى السعودية ".



وأردف: "أتمني أن تكون فى مباراة بين الزمالك وريال مدريد من أجل إسعاد الجماهير وستكون تاريخية".



واختتم حسين لبيب حديثه قائلًا: "أتمني أن معالي المستشار تركي آل الشيخ ينظم تلك المباراة بين الزمالك وريال مدريد فى السعودية".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.