حسين لبيب: لاعبي الزمالك كان لديهم الرغبة فى الفوز على الأهلي.. والأبيض يمتلك جمهور عظيم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مباراة كأس السوبر الإفريقي التي جمعت قطبي الكرة المصرية نادي الزمالك بنظيره النادي الأهلي، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، وانتهى بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

تصريحات هامة من حسين لبيب بعد التتويج بالسوبر

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "اجتهدنا وتكلل مجهود إدارة الزمالك بالفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي".

وتابع: "الزمالك يمتلك جمهور عظيم، أعظم جمهور فى العالم، ةالشغل الشاغل لجماهير الأبيض دائما هو دعم النادي".

واستطرد: "كل الناس قالت الأهلي رايح نزهة فى السعودية مش عارف جابوا الكلام دة منين، الزمالك كبير".

وشدد: "جوميز استطاع خلق دوافع للاعبي الزمالك وحققنا الكأس بجدارة، جوميز مدرب محترف ومش فارق معاه أى أسماء ولديه نظام يسير عليه".

واستكمل: "الونش كان لديه تصميم للسفر ليكون بجانب لاعبي الزمالك".

وأردف: "الزمالك واجه الأهلي ثلاث مرات الفترة الأخيرة وحققنا خلالهم الفوز فى مباراتين".

واختتم حسين لبيب حديثه قائلًا: "لاعبي الزمالك كان كلهم لديهم الرغبة فى الفوز على الأهلي وعبد الواحد السيد دوره كبير".