الرياضة

عاجل.. التسريبات تثير غضب إدارة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن حالة من الغضب داخل النادي الأهلي عقب تسريب فيديوهات لتدريبات الفريق قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

غضب في الأهلي بعد تسريب فيديوهات المران قبل مباراة السوبر الإفريقي

أكد الغندور في برنامجه "ستاد المحور" أن بعض لقطات المران وصلت إلى جوميز، مدرب الزمالك، مما أثار استياء كبيرًا داخل إدارة الأهلي التي سارعت إلى فتح تحقيق عاجل بقيادة محمود الخطيب لمعرفة المسؤول عن التسريب.

وتابع:"مران الأهلي الأخير كان مع بعض محللين السوشيال ميديا قبل مباراة السوبر الإفريقي".

وأختتم حديثه قائلًا: "وكان هناك تحقيق من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب هذا التسريب قبل مباراة السوبر".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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