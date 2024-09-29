انت الأن تتابع خبر تفاصيل لقاء الزمالك وريال مدريد في السوبر الأفرو أوروبي فعاليات موسم الرياض والكاف يكشف الحقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاصيل لقاء الزمالك بالنادي الملكي ريال مدريد، حيث كانت تداولت أنباء عن أن الفائز بكأس السوبر سيخوض مباراة مع فريق نادي ريال مدريد الإسباني، تحت مسمى السوبر الأفرو أوروبي، على أن تقام المباراة بالمملكة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على اعتبار أن ريال مدريد هو بطل السوبر الأوروبي في الموسم الحالي، وقد حصل الزمالك على لقب بطل السوبر الإفريقي مؤخراً.

حقيقة مباراة الزمالك وريال مدريد

أدلى المتحدث الرسمي بإسم نادي ريال مدريد الإسباني خوان كاميلو، بتصريحات صحفية حول لقاء الزملك وريال مدريد المتوقع، حيث قال أنها المرة الأولى التي يسمع فيها بخوض مباراة بين ريال مدريد والزمالك، متابعاً أنه لا يعتقد بصحة المعلومة، إذ أن جدول الفريق مزدحم هذا الموسم

وفي نفس السياق، قال مصدر مسؤول بالمكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أنه لم يتم التحدث عن إقامة مباراة خاصة تجمع بين الفائز من مباراة الأهلي والزمالك وريال مدريد، فلم يكن الأمر مطروحاً بالمرة على طاولة اجتماعات الإتحاد الإفريقي أو ضمن اجتماعات هيئة الترفية، متابعاً أنه لا يمكن الجزم بأن ذلك لن يحدث فكل شيئ وارد، مثلما حدث في بطولة الإنتركونتيننتال، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يسمى بهذا الأمر.

الزمالك بطلاً للسوبر الإفريقي