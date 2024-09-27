نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسام أبو علي يحرز هدف تقدم الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام حاليا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقام بملعب الممكلة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

هدف وسام أبو علي أمام الزمالك

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أكرم توفيق عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وسطير التعادل السلبي على أحداث أول ثلاثون دقيقة من الشوط المثير الذي جمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

يُذكر أنه، في الدقيقة 25 من زمن المباراة سقط هاني للمرة الثالثة في المباراة، ولم يتمكن من إكمال المباراة، وتم استبداله بعمر كمال عبدالواحد، ليفقد الأهلي تبديله الأول.

