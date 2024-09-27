نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأجواء خارج ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لحظات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة السعودية، الرياض.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويستعرض لكم مراسل “دوت الخليج الرياضي"، أجواء خارج ملعب “المملكة أرينا” حيث تحتشد أعداد كبيرة من جماهير الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية من أجل الدخول للمدرجات للاستمتاع بمشاهدة القمة التي ستنطلق في التاسعة مساءً.

الأجواء خارج ملعب المملكة أرينا

ويلعب فريق الأهلي، مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي، بينما الزمالك هو الطرف المتوج بالكونفدرالية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.