نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. رئيس الإتحاد الأفريقي يتفقد أرضية "المملكة أرينا" قبل نهائي الليلة بين الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتفقد أرضية ملعب 'المملكة أرينا' قبل نهائي الليلة الذي يقام بين الزمالك والاهلي المصري، اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

جاهزية ملعب المملكة أرينا قبل ساعات من انطلاق مباراة السوبر الأفريقي

وتم جاهزية ملعب المملكة أرينا، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك، وذلك قبل ساعات من انطلاق مواجهة كأس السوبر الإفريقي.

وقد حرص العديد من الجماهير في الاحتشاد بشكل كبير، خارج ملعب اللقاء المرتقب الذي ينطلق بعد قليل في المواجهة الهامة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، اليوم الجمعة، والتي يحتضنها ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".