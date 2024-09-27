نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، المواجهة المرتقبة والمنتظرة، التي ستجمع بين عملاقي كرة القدم الإفريقية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي 2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

يلتقى الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024 على ملعب "المملكة آرينا"، في المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي السوبر الإفريقي، وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أشرف داري- رامي ربيعة- يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي – حسين الشحات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوني، وحسام عبدالمجيد ومحمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد (ناصر ماهر أو محمد شحاته).

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة واللذان حصلا على حقوق نقل مباراة قمة نهائي كأس السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.