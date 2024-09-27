نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد جماهير الزمالك على ملعب كأس السوبر الإفريقي قبل انطلاق المواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوافد نحو، ملعب المملكة أرينا قبل ساعات من انطلاق المباراة التي تجمع بين فريق الأبيض ضد نظيره الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي.

واحتشد عدد كبير من جمهور الزمالك على الملعب من أجل مؤازرة الفريق، وتشجيعهم على الخروج باللقب، وحمل الجماهير ادوات التشجيع في وسط فرحه عارمة على وجوههم لمشاهدة فريقهم المفضل، في كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".