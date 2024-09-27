نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توافد جماهير الأهلي والزمالك على ملعب المملكة أرينا استعدادًا للسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت جماهير الأهلي والزمالك في التوجه إلى ملعب "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تستعد لدعم الفريقين في مباراة السوبر الأفريقي، المقررة في التاسعة مساءً.

في هذه الأثناء، بدأت الجماهير بالتوجه نحو الملعب، في انتظار السماح لهم بالدخول والتمركز في أماكنهم بالمدرجات.

وتم تحديد سعة الملعب لاستقبال أكثر من 20 ألف مشجع، بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة من قبل هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل الأهلي المباراة كبطل لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي، بينما يأتي الزمالك كبطل لبطولة الكونفدرالية بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.