نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة عن القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل المباراة الهامة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، اليوم الجمعة، والتي يحتضنها ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".



تردد قناة "إم بي سي مصر" على القمر الصناعي "نايل سات"، حيث يمكن تنزلها عبر التردد التالي:

تردد إم بي سي مصرالتردد: 12015

الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد إم بي سي مصر 2

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

يعدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة "بي إن سبورتس"

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

تردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد القناة عبر قمر سهيل سات التردد: 10850.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK