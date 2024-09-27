تشكيل الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على التشكيلة التي ستخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السعودية مساء الأربعاء، حيث تستعد لخوض المباراة النهائية، واختتم الفريق تدريباته مساء الخميس على ملعب فريق فيصل بن فهد.

وحدد مارسيل مولر، تشكيل الفريق بشكل شبه نهائي للمباراة المرتقبة ضد الزمالك، والتي ستقام يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.