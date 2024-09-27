نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث حسام حسن مهاجم فريق الأهلي السابق وسموحة الحالي، عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مباراة الأهلي والزمالك ليس لها توقعات نهائيا"

وأختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لديه صفقات جديدة مميزة وهكذا نادي الزمالك، في النهاية مباراة الأهلي والزمالك خارج الحسابات، أتمنى أن المباراة تليق بإسم مصر"

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.