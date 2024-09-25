نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات في تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق ليفربول ضد نظيره وست هام يونايتد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، مورتون، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد عبر قناة beIN SPORTS 6 HD، بتعليق المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري.