نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: لا داعي للجدل حول حكم السوبر الإفريقي قبل الإعلان الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة للحملة المثارة في الساعات الأخيرة ضد حكم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، رغم عدم الإعلان الرسمي عن اسمه حتى الآن.

وفي تصريحاته الإذاعية صباح الثلاثاء، قال شوبير: "منذ الأمس دخلنا في جدل حول التحكيم، وقلت من قبل إننا لا يجب أن نثير مواضيع بلا داعي، الناس تتحدث عن تغيير الحكم والحيادية، ومع احترامي للجماهير، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر".

وأضاف: "لا أفهم متى بدأت هذه النغمة تنتشر بهذا الشكل، وبشكل مستمر قبل كل مباراة بين الأهلي والزمالك، نعم التحكيم قد يكون سيئا في بعض الأحيان، لكن هناك مؤشرات تدل على جودة الحكم".

وأوضح شوبير: "حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن طاقم التحكيم لمباراة السوبر، ولا داعي لهذا الجدل الذي لن يغير شيئًا، هناك مباريات عالمية شهدت أخطاء تحكيمية، ومنها مباراة الأهلي والزمالك في جنوب إفريقيا عام 1994".

وختم قائلًا: "لا يمكن أن نبقى عالقين في الحديث عن الحكام بعد كل مباراة، مثلما حدث في نهائي الكأس، حيث كان الناس يرسمون الخطوط ويحللون الأخطاء، علينا أن نتوقف عن هذه الحملات المستمرة التي تثير الإحباط".

