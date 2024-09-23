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أحمد جودة - القاهرة -



ودع مسؤولو نادي بيراميدز، أحمد فتحي لاعب الفريق السابق، والذي أعلن مساء أمس اعتزاله بشكل نهائي لكرة القدم بعد سنوات طويلة داخل المستطيل الأخضر.

بيراميدز يودع أحمد فتحي برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله

ونشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للاعب وعلق عليها "الجوكـر



أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، أحمد فتحي يعلق حذاءه بعد سنوات من الجهد".

واختتم أحمد فتحي مسيرته الكروية بالمساهمة في فوز فريقه بيراميدز بلقب كأس مصر، بعد الانتصار على فريق زد في المباراة النهائية.

يُعد فتحي واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، واشتهر بلقب "الجوكر" بفضل قدرته على اللعب في عدة مراكز، سواء في الدفاع أو الوسط، بمهارة كبيرة.

وخلال مسيرته مع الأهلي، حقق العديد من الألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب مصر.

