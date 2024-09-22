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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال Manchester City vs Arsenal اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تشهد سماء كرة القدم الإنجليزية مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وآرسنال، وذلك في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ستقام هذه المواجهة المرتقبة على ملعب الاتحاد، معقل السيتي، في لقاء يجمع بين فريقين يسعيان للسيطرة على لقب الدوري هذا الموسم.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وأرسنا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

قمة نارية تشتعل في الاتحاد: مانشستر سيتي يستقبل أرسنال في مواجهة مبكرة على اللقب

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في حالة قوية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، ليتربع على صدارة جدول الترتيب. يعتمد السيتي على قوة هجومية رهيبة بقيادة النجم النرويجي إرلينج هالاند، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الموهوبين في خط الوسط والدفاع.

وبعد موسم ناجح، يسعى أرسنال إلى مواصلة التقدم وتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم. الفريق اللندني يقدم أداءً مقنعًا حتى الآن، ولكنه سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام برايتون. يسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من صدارة الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الانجليزي

يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لحفل كروي مثير، حيث يلتقي عملاق مانشستر سيتي بخصمه اللدود آرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وستقام هذه المواجهة النارية اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتي، حيث سيشهد الصدام بين الفريقين بحثًا عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثمينة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

وستكون شبكة قنوات beIN Sports على موعد لنقل هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية. وبفضل حقوق النقل الحصرية التي حصلت عليها الشبكة، ستبث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، مما يتيح لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية متابعة هذه المواجهة المرتقبة.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام مانشستر سيتي



التشكيل المتوقع لأرسنال أمام مانشستر سيتي، ومن المحتمل أن يدخل أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - ويليام ساليبا - جابريال ماجاليس - يوريان تيمبر خط الوسط جورجينيو - توماس بارتي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد خط الهجوم كاي هافرتز - جابرييل مارتينيلي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، كايل ووكر خط الوسط رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين خط الهجوم فيل فودين، إرلينج هالاند، جاك جيرليش

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال

تُعتبر هذه المباراة المواجهة الـ55 بين مانشستر سيتي وأرسنال منذ بدء النظام الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-1993. تاريخيًا، يتفوق أرسنال بتحقيقه 24 انتصارًا مقابل 19 لمانشستر سيتي، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

في المجمل، تُعد هذه المباراة الـ212 بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث حقق أرسنال 99 انتصارًا مقابل 65 لمانشستر سيتي، وانتهت 47 مباراة بالتعادل.