نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيطرة مصرية على بطولة دوري المقاتلين المحترفين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح الثنائي المصري عمر الدفراوي واسلام رضا في الوصول لنهائي PFL MENA للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أذهل المقاتل المصري عمر الدفراوي الجمهور، في الحدث الرئيسي المشترك، بفوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى بعد مرور 3 دقائق و9 ثوان على المرشح الأبرز جرّاح السيلاوي ليحجز مكانه في نهائي وزن الوسط.



وحقق الدفراوي 12 انتصارًا منها 9 بالتوقف (7 بالضربة القاضية) وخسر في 6 نزالات، ويمتلك سلسلة انتصارات متتالية في 6 نزالات وسيواجه نظيره الكويتي محمد الأقرع الذي حافظ على سجله خالٍ من الهزائم بـ7 انتصارات عندما تمكن من هزيمة خصمه الإيراني أمير فضلي بقرار جماعي من الحكام.



وحقق المصري إسلام رضا انجازا جديدا واستغل مهاراته العالية في المصارعة ليحقق فوزًا بالإجماع على المغربي مروان بلغويط حيث يُعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لبطل الجوجيتسو البرازيلي الوطني 8 مرات.



وسيواجهه اسلام الأردني عبد الرحمن الحياصات، الذي حقق واحدة من أقوى المفاجآت في نصف نهائي PFL MENA للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما أطاح بمنافسه السعودي عبد الله القحطاني في وزن الريشة في النزالات التي جرت مساء اليوم في بوليفارد سيتي الرياض.



ففي الحدث الرئيسي، فاز الحياصات الملقب بـ "الكوبرا" على القحطاني، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سيطر على الجولتين الثانية والثالثة من النزال ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة برصيد 5 انتصارات.



وبعد حرب مثيرة من 3 جولات، حصل المقاتل الإيراني المخضرم محسن محمد صيفي على مكانه في بطولة PFL MENA 2024 بفوزه بقرار إجماعي على الجزائري سهيل طاهري في نزال الوزن الخفيف.



وسيواجه محمد صيفي البلدوزر اللبناني جورج عيد في النهائي والذي تغلب على التونسي عمر الرقيقي بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد مرور 1:37 فقط.



وحجز المقاتل المغربي رشيد الهزومي مكانه في النهائي بعد فوزه بقرار جماعي من الحكام على الجزائري إلياس بودغزدام في نزال وزن الخفيف ليواجه في النهائي المقاتل العراقي علي طالب الذي حقق انتصارًا استثنائيًا بالضربة القاضية على خصمه الأردني جلال الدعجة في الجولة الأولى بعد مرور دقيقتين و18 ثانية.



وعزز طالب سجله ليصبح (11-1)، حقق خلاله 9 انتصارات بالضربة القاضية إضافة لكونه بطل بطولة محاربي الإمارات السابق في وزن الخفيف.



وتقام مواجهات المرحلة النهائية خلال شهر نوفمبر المقبل في الرياض.