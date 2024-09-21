نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد ظهر اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل البلوز المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.