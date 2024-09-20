نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الخليج الرسمي أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجوس دونيس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء بعد قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الخليج أمام الفيحاء

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: آل حمسل، الخبراني، تيسراند، ريبوتشو.

خط الوسط: السميري، كورمبليس، ناري.

خط الهجوم: فورتونيس، مارتينيز، آل دبيس.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.