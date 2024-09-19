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أحمد جودة - القاهرة -



أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام الشرطة الكيني والتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

هشام يكن: الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة الشرطة الكيني بسهولة

وقال يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي الزمالك تمنحهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة الكيني والفوز بهدف نظيف خارج الأرض يمنح الأبيض أفضلية قبل مواجهة الغد".

وأضاف: "يجب أن يدافع لاعبي الزمالك عن أنفسهم وأسمائهم في المباريات الكبرى، ويجب أن يكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خلال الفترة المقبلة".