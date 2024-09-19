الرياضة

هشام يكن: الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة الشرطة الكيني بسهولة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام الشرطة الكيني والتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

هشام يكن: الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة الشرطة الكيني بسهولة

وقال يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خبرات لاعبي الزمالك تمنحهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة الكيني والفوز بهدف نظيف خارج الأرض يمنح الأبيض أفضلية قبل مواجهة الغد".

وأضاف: "يجب أن يدافع لاعبي الزمالك عن أنفسهم وأسمائهم في المباريات الكبرى، ويجب أن يكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خلال الفترة المقبلة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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