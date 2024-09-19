نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلود يفوز على الوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الخلود في خطف ثلاث نقاط ثمينة من الوحدة بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

جاء الشوط الأول متواضعا من جانب الفريقين وشهد حصول أحمد درويش لاعب الوحدة على بطاقة صفراء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تلقى الوحدة ضربة موجعة في الدقيقة 57 بعد حصول لاعبه أحمد درويش على البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء والطرد من اللقاء.

استمر التعادل السلبي طوال نصف ساعة حتى نجح الخلود في تسجيل الهدف في الدقيقة 60 عن طريق أليكس كولادو.

حاول لاعبو الوحدة تعديل النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الخلود بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، يحتل الخلود المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.