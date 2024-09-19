الزمالك يحفز لاعبيه بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن قرار عاجل من مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بخصوص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر إقامته في السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

قرار عاجل من إدارة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن إدارة نادي الزمالك قررت صرف مستحقات اللاعبين بالكامل عن الموسم الماضي، بنسبة 100%، الأسبوع المقبل.

حيث تم بالفعل دفع جزء من المستحقات مؤخرًا، وسيتم تسوية المبلغ المتبقي قريبًا، مما يضمن للاعبين الحصول على كامل مستحقاتهم عن الموسم المنقضي.

وأشار المصدر، إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز اللاعبين قبل المباراة الحاسمة، حيث تعمل إدارة الزمالك على توفير جميع عوامل الدعم التي تمكن الفريق من الفوز بالبطولة القارية الجديدة بعد التتويج بالكونفدرالية، وخاصة إذا كان الانتصار على حساب الأهلي.