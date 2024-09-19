عاجل| "خير الخطائين التوابون".. حسين الشحات يدعم أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - نشر حسين الشحات، لاعب الأهلي، بيانًا رسميًا اليوم الخميس لدعم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، في ظل أزمته الأخيرة.

حسين الشحات يدعم أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة

في بيانه على حسابه على "فيس بوك"، قال حسين الشحات: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، {واتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}".

وأضاف: "أريد أن أتحدث عن مسألة مهمة. الموت أصبح قريبًا منا جميعًا، والكثيرون يعانون من الضغط النفسي الذي يؤدي إلى وفاتهم. نذكر أصدقائنا مثل أحمد رفعت وإيهاب جلال، رحمهما الله".

وتابع: "كنت في موقف مشابه مع الشيبي، وعندما شعرت بالضغط، اعتذرت. اليوم، لا نريد أن نصل إلى وضع مثل هذا مع أحمد فتوح ثم نندم على تصريحاتنا عنه. إذا اعتذر شخص عن خطأه، يجب علينا أن نسانده بدلًا من الضغط عليه".

وواصل: "الأفضل أن ندعو لفتوح بالصبر والمغفرة بدلًا من التركيز على أخطائه. كل إنسان يخطئ، والخير في التوبة. دعونا ندعو الله أن يهدي الجميع ويسامحنا جميعًا، فالدنيا ليست دائمة".

وأنهى البيان بدعاء: "اللهم، نطلب منك المغفرة والعفو، والتوفيق والنصر، والسعادة والرزق، والشفاء وحسن الخاتمة. اللهم فرج كرب المكروبين، وحقق حاجات السائلين، واغفر للعصاة والمذنبين. آمين".