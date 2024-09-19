السفارة المصرية في تايلاند تؤازر منتخب مصر في بطولة العالم للمواي تاي

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت السفيرة هالة يوسف، سفير مصر لدى تايلاند، على مؤازرة المنتخب الوطني للمواي تاي المشارك في بطولة العالم للكبار التي تقام في مدينة بانكوك والمستمرة حتى ٢٠ سبتمبر الجاري بمشاركة ١٠١ دولة.

السفارة المصرية في تايلاند تؤازر منتخب مصر

وقامت السفيرة وأعضاء السفارة بزيارة البعثة المصرية اكثر من مرة لدعم وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباريات النهائية بهدف بذل أقصى الجهود للوصول إلى منصات التتويج في بطولة العالم.

من جانبه رحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالسفيرة المصرية لدى تايلاند، وثمن تواجدها وتحفيزهم لعناصر المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة العالم.

وقدم الشكر إلى السفيرة هالة يوسف على حفاوة الإستقبال وكرم ضيافة السفارة المصرية في استقبال بعثة المنتخب بمطار بانكوك وطوال فترة اقامتهم مع تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة التايلاندية.

وتشارك مصر في بطولة العالم للمواي تاي بـ 11 لاعب ولاعبة وضمت قائمة اللاعبين: فارس علي في وزن + 91 كجم، زكريا وليد وزن 81 كجم، عمرو مصطفي وزن 58 كجم، أنس عصام وزن 51 كجم، محمد سامي في وزن 36 كجم، آللاء شادي وزن + 71 كجم، جومانا وليد وزن 63 كجم، ملك البادي وزن 60 كجم، نورسين وليد وزن 56 كجم، أريام مجدي وزن 51 كجم، سما إبراهيم وزن 57 كجم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والمتوسط للمواي تاي، وليد زكريا مدرب، وائل فهر مدرب.